На экскурсию в город Суздаль купили4 детских билета по цене 835 руб. и 5 взрослых бил??та по цене 1216 руб.сколько сдачи сдаст кассир,если в кассу заплатили 10 000 руб?

Математика

На экскурсию в город Суздаль купили4 детских билета по цене 835 руб. и 5 взрослых бил??та по цене 1216 руб.сколько сдачи сдаст кассир,если в кассу заплатили 10 000 руб?

Автор: Гость