На экскурсию в город Суздаль купили4 детских билета по цене 835 руб. и 5 взрослых бил??та по цене 1216 руб.сколько сдачи сдаст кассир,если в кассу заплатили 10 000 руб?
Математика
На экскурсию в город Суздаль купили4 детских билета по цене 835 руб. и 5 взрослых бил??та по цене 1216 руб.сколько сдачи сдаст кассир,если в кассу заплатили 10 000 руб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
835*4 = 3340 руб - заплатили за детские билеты. 1216*5 = 6080 руб - заплатили за взрослые билеты. 3340+6080 = 9420 руб - заплатили за все билеты. 10000-9420 = 580 руб - сдачи даст кассир.
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