На экскурсию в Канево собралось 12 учеников, что составляет 3 дробь 8 количества учеников класса. сколько учеников в классе

Математика

На экскурсию в Канево собралось 12 учеников, что составляет 3 дробь 8 количества учеников класса. сколько учеников в классе

Автор: Гость