На экскурсию в Канево собралось 12 учеников, что составляет 3 дробь 8 количества учеников класса. сколько учеников в классе
Математика
На экскурсию в Канево собралось 12 учеников, что составляет 3 дробь 8 количества учеников класса. сколько учеников в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3/8=32 Ответ: 32 ученика едет на экскурсию в Канево.
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