На экзамене 50 билетов. Яша не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему поп??дется один из выученных билетов. Пожалуйста решите!

Математика
На экзамене 50 билетов. Яша не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему поп??дется один из выученных билетов. Пожалуйста решите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 50 билетов он выучил только 3 и чтобы найти вероятность того, что ему выпадет один из этих трех билетов, надо кол-во этих билетов (3) разделить на 50. Получится 3/50.
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