На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцать пятох) т. меньше, чем в первый день. Сколько тонн зерна привезли в третий день,...

Математика

На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцать пятох) т. меньше, чем в первый день. Сколько тонн зерна привезли в третий день, если всего привезои 13 т. зерна.

Автор: Гость