На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцать пятох) т. меньше, чем в первый день. Сколько тонн зерна привезли в третий день,...
Математика
На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцать пятох) т. меньше, чем в первый день. Сколько тонн зерна привезли в третий день, если всего привезои 13 т. зерна.
Ответ(ы):
Гость:
1)4целых 18-25 - 1целая 13-25=3целых 5-25. 2) 13-3целых 5-25=11целых 20-25
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