На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!
Математика
На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это треугольники под номерами: 1 и 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для украшение магазина купили 55 воздушных шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше,чем красного,но их число записывалось теми же двум...
Українська мова