На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!

Математика
На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это треугольники под номерами: 1 и 3
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