На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!

Математика

На этом рисунке есть треугольники, у которых один из углов больше прямого. Обведи ??омера всех таких треугольников.Помогите пожалуйста!!!!

Автор: Гость