На фабрике изготавливали детали. Мастер сделал за смену 120штук, а его ученик на79 менше. затем все детали разложили по ящикам, по 5 деталей в каждом ящике. Сколько всего ящиков понадобилось для упаковки всех деталей?

Математика

На фабрике изготавливали детали. Мастер сделал за смену 120штук, а его ученик на79 менше. затем все детали разложили по ящикам, по 5 деталей в каждом ящике. Сколько всего ящиков понадобилось для упаковки всех деталей?

Автор: Гость