На фабрике изготавливали детали. Мастер сделал за смену 120штук, а его ученик на79 менше. затем все детали разложили по ящикам, по 5 деталей в каждом ящике. Сколько всего ящиков понадобилось для упаковки всех деталей?
Математика
На фабрике изготавливали детали. Мастер сделал за смену 120штук, а его ученик на79 менше. затем все детали разложили по ящикам, по 5 деталей в каждом ящике. Сколько всего ящиков понадобилось для упаковки всех деталей?
Ответ(ы):
Гость:
1)120-79=41(д.) сделал ученик. 2)120+41=161(д.)всего. 3)161/5=32.2(ящ.) Ответ:32 ящика и 2 деталь в остатке.
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