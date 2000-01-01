на ферме 1000 кур и кроликов, и всего 3150 ног. Вопрос: сколько всего кур и кроликов на ферме
Алгебра
на ферме 1000 кур и кроликов, и всего 3150 ног. Вопрос: сколько всего кур и кроликов на ферме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть было x- кроликов и y кур, тогда x+y=1000 4x+2y=3150 Из 1-го уравнения x=1000-y Подставим во 2-е 4(1000-y)+2y=3150 4000-4y+2y=3150 2y=850 y=425 кур x=1000-y=1000-425=575 кроликов
Гость:
Пусть на ферме Х кроликов. Тогда кур 1000 - Х. У кролика 4 ноги, у курицы 2, поэтому получаем уравнение 4 * Х + 2 * (1000 - Х) = 2000 + 2 * Х = 3150 Х = (3150 - 2000) / 2 = 575. Итак, на ферме 575 кроликов и 425 кур.
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