на ферме 1000 кур и кроликов, и всего 3150 ног. Вопрос: сколько всего кур и кроликов на ферме

Алгебра

на ферме 1000 кур и кроликов, и всего 3150 ног. Вопрос: сколько всего кур и кроликов на ферме

Автор: Гость