На ферме 30 коров. Каждая в среднем дает 15 килограмм молока в сутки. Сколько килограмм масла можно изготовить из молока, полученного за месяц ото всех коров если тз 1 ц молока получается 3 т масла?(30 дней)

Математика

На ферме 30 коров. Каждая в среднем дает 15 килограмм молока в сутки. Сколько килограмм масла можно изготовить из молока, полученного за месяц ото всех коров если тз 1 ц молока получается 3 т масла?(30 дней)

Автор: Гость