На ферме 30 коров. Каждая в среднем дает 15 килограмм молока в сутки. Сколько килограмм масла можно изготовить из молока, полученного за месяц ото всех коров если тз 1 ц молока получается 3 т масла?(30 дней)
Математика
На ферме 30 коров. Каждая в среднем дает 15 килограмм молока в сутки. Сколько килограмм масла можно изготовить из молока, полученного за месяц ото всех коров если тз 1 ц молока получается 3 т масла?(30 дней)
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