На февраль абонемент в бассейн купили 240 человек в будние дни занимается 6 групп по 15 человек в каждой остальные группы занимаются в суботу и воскресенье сколько человек купило абонимент выходного дня

Математика
На февраль абонемент в бассейн купили 240 человек в будние дни занимается 6 групп по 15 человек в каждой остальные группы занимаются в суботу и воскресенье сколько человек купило абонимент выходного дня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6*15=90 (человек в шести группе.) 240-90=150 (человек занимаются в выходные дни) Ответ:Абонемент выходного дня купили 150 человек.  
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