На февраль абонемент в бассейн купили 240 человек в будние дни занимается 6 групп по 15 человек в каждой остальные группы занимаются в суботу и воскресенье сколько человек купило абонимент выходного дня

Математика

На февраль абонемент в бассейн купили 240 человек в будние дни занимается 6 групп по 15 человек в каждой остальные группы занимаются в суботу и воскресенье сколько человек купило абонимент выходного дня

Автор: Гость