На фотовыставке 70 цветных снимков,а черно-белых на 48 меньше.Сколько всего снимков на выставке.

Математика

На фотовыставке 70 цветных снимков,а черно-белых на 48 меньше.Сколько всего снимков на выставке.

Автор: Гость