На фотовыставке 70 цветных снимков,а черно-белых на 48 меньше.Сколько всего снимков на выставке.

Математика
На фотовыставке 70 цветных снимков,а черно-белых на 48 меньше.Сколько всего снимков на выставке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-48=22 снимков чёрно-белых 70+22=92 снимков всего
Гость:
70-48=22 (чёрно-белые) 70+22=92 (цветные+чёрно-белые=общее кол-во снимков)
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