На гладком столе лежит брусок массой m = 2,0 кг. На брусок подействовали силой F = 8,1 Н ?? течении 1,5 с. Найти действующий на брусок импульс силы.
Физика
На гладком столе лежит брусок массой m = 2,0 кг. На брусок подействовали силой F = 8,1 Н ?? течении 1,5 с. Найти действующий на брусок импульс силы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. найдем ускорение a=F/m = -8.1/2.0=-4.05 m/c² 2. найдем скорость по модулю через 1,5 с v=at=4.05*1.5=6.075 м/с 3. импульс илы = mv=2.0*6.075=12.15 кг*м/сек
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