На гладком столе лежит брусок массой m = 2,0 кг. На брусок подействовали силой F = 8,1 Н ?? течении 1,5 с. Найти действующий на брусок импульс силы.

Физика

На гладком столе лежит брусок массой m = 2,0 кг. На брусок подействовали силой F = 8,1 Н ?? течении 1,5 с. Найти действующий на брусок импульс силы.

Автор: Гость