На горезонтальном участке пути автомобиль двигался со скоростью 72 км/ч в течении 10 минут а на подьеме прошла скоростью 30 км/ч в течении 20 минут какая средняя скорость на в сем пути
На горезонтальном участке пути автомобиль двигался со скоростью 72 км/ч в течении 10 минут а на подьеме прошла скоростью 30 км/ч в течении 20 минут какая средняя скорость на в сем пути
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ДАНО:V =72км/ч , V=30км/ч , t=10мин=1/6ч , t =20мин=1/3ч, Найти: Vср Vср=S/t =(S+S)/(t +t) = (Vt +Vt)/(t+t), Vср = (72*1/6 +30*1/3)/ (1/6 +1/3) =22/0,5 =44 км/ч