На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36 км/час в течение 20 мин ,а за тем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10 мин . Определение средней скорости автомобиля на всем пути
Физика
На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36 км/час в течение 20 мин ,а за тем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10 мин . Определение средней скорости автомобиля на всем пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=36км/ч=10м/с t1=20мин=1200c v2=72км/ч=20м/с t2=10=600c найдем для начала путь s1=v1*t1=10*1200=12000м s2=v2*t2=20*600=12000м тогда средняя скорость будет равна vcp=s1+s2/t1+t2=12000+12000/1200+600=13.3 м/с
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