На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36 км/час в течение 20 мин ,а за тем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10 мин . Определение средней скорости автомобиля на всем пути

Физика

На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36 км/час в течение 20 мин ,а за тем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10 мин . Определение средней скорости автомобиля на всем пути

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