На горизонтальной поверхности находится тело массой 2 кг и на него действует горизонтально направленная сила , величина которой 10Н. Под действием этой силы , тело перемещаетс я по закону по закону : S=7,5t+2,5t^2 (м) . Определить коэффициент трения между телом и этой поверхностью .