На горизонтальной поверхности находится тело массой 2 кг и на него действует горизонтально направленная сила , величина которой 10Н. Под действием этой силы , тело перемещаетс я по закону по закону : S=7,5t+2,5t^2 (м)...
На горизонтальной поверхности находится тело массой 2 кг и на него действует горизонтально направленная сила , величина которой 10Н. Под действием этой силы , тело перемещаетс я по закону по закону : S=7,5t+2,5t^2 (м) . Определить коэффициент трения между телом и этой поверхностью .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тело ускоряется результирующей силой Fр равной приложенной силе 10Н минус силе трения Fт. Первое слагаемое приведенной зависимости S=7,5t+2,5t (м) отражает начальную скорость. Ускорение под действием силы Fр отражается вторым слагаемым приведенной зависимости: S=2,5t=(a·t)/2, откуда а=5 м/с Тогда, Fр=м·а=2кг·5 м/с=10Н И, поскольку результирующая сила численно равна приложенной, сила трения равна нулю, и ему же равен коэффициент трения.