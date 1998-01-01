На грузовик погрузули 8 мешков картофеля и 6 мешков моркови.В грузовике картофель ?? морковь вместе составили 720 кг.По скольку килограммов моркови в каждом мешке, если каждый мешок картофеля равен 60кг

Математика

На грузовик погрузули 8 мешков картофеля и 6 мешков моркови.В грузовике картофель ?? морковь вместе составили 720 кг.По скольку килограммов моркови в каждом мешке, если каждый мешок картофеля равен 60кг

Автор: Гость