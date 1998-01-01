На грузовик погрузули 8 мешков картофеля и 6 мешков моркови.В грузовике картофель ?? морковь вместе составили 720 кг.По скольку килограммов моркови в каждом мешке, если каждый мешок картофеля равен 60кг
Математика
На грузовик погрузули 8 мешков картофеля и 6 мешков моркови.В грузовике картофель ?? морковь вместе составили 720 кг.По скольку килограммов моркови в каждом мешке, если каждый мешок картофеля равен 60кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60×8=480(кг)- картофеля было всего. 2)720-480=240(кг)- было моркови. 3)240:6=40(кг)- моркови было в каждом мешке.
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