На яку найбільшу кількість груп можна розділити числа 1 5 8 9 10 12 15 щоб у всіх групах ??уми чисел були рівними

Математика

На яку найбільшу кількість груп можна розділити числа 1 5 8 9 10 12 15 щоб у всіх групах ??уми чисел були рівними

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