На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??

Математика

На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??

Автор: Гость