На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??
Математика
На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??
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Решение: 95-19=76(м.) Ответ: 76 матрешек
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