На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??

Математика
На ярмарку привезли 95матрешек .к концу дня осталось 19матрешек сколько матрешек было продано на ярмарке??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 95-19=76(м.) Ответ: 76 матрешек
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