На изготовление 12 деталей требуется 36 кг металла.Сколько металла потребуется на изготовление 20 таких деталей

Математика
На изготовление 12 деталей требуется 36 кг металла.Сколько металла потребуется на изготовление 20 таких деталей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначало узнаем сколько идет на одну деталь маталла надо : 36 разделить на 12 = 3 кг на одну деталь Дальше узнаем сколько на 20 деталей надо : 3*20= 60 кг металла отребуется
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