На изготовление 12 деталей требуется 36 кг металла.Сколько металла потребуется на изготовление 20 таких деталей
Математика
На изготовление 12 деталей требуется 36 кг металла.Сколько металла потребуется на изготовление 20 таких деталей
Ответ(ы):
Гость:
Сначало узнаем сколько идет на одну деталь маталла надо : 36 разделить на 12 = 3 кг на одну деталь Дальше узнаем сколько на 20 деталей надо : 3*20= 60 кг металла отребуется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плизз...
Русский язык
Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким по...
Русский язык
Русский язык