На изготовление 25 письменных столов расходуется 3,4 м3 древесины. Сколько кубических метров древесины потребуется на изготовление 110 таких столов? 1) 7,72 м3; 2) 14,96 м3; 3) 17,5 м3; 4) 25 м3; 5) 34 м3.

Ответ 14,96 верный Можно пойти другим путём и получится то же самое: 3,4 : 25 = 0,136-это на один стол 0,136*110=14,96