На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?

Алгебра

На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?

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