На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?
Алгебра
На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?
Ответ(ы):
Гость:
Эмм просто 36 умнож на 20 1)36 · 20=720(КГ) Ответ: 720 килограмм
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