На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?

Алгебра
На изготовления 12 деталей требуется 36 кг металла. Сколько металла потребуется на ??зготовление 20 таких детали?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эмм просто 36 умнож на 20 1)36 · 20=720(КГ) Ответ:  720 килограмм 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равно давление воды на дно прямоугольного аквариума длиной 2м, шириной 1м и глубиной 50 см, доверху заполненного водой? Решение, пожалуйста!
Ответить
История
Какую фразу произнесла екатерина 2 увидев спящих вдоль дороге людей в арзамасе
Ответить
Математика
Вычисли площядь треугольника если она в 9 раз меньше чем квадрата с длиной стороны 12см
Ответить
Информатика
Одно ведро вмещает 7литров воды, другое 3литра.Придумай алгоритм. Цель:отметить 6литров .
Ответить
Русский язык
Написать соченение каким бывает снег не менее 10предложений
Ответить