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На каждую букву сочетания выписать из словаря по 3 примера -
На каждую букву сочетания выписать из словаря по 3 примера -
Ответ(ы):
Ответил Гость:
любить родину встретить радосно
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