На какие части можно разделить текст? Составь и запиши план текста из трёх пунктов . В ответе можно использовать сочетания слов или предложения.

Русский язык
На какие части можно разделить текст? Составь и запиши план текста из трёх пунктов . В ответе можно использовать сочетания слов или предложения.
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Гость:
1)зачин;2)основная часть;3)концовка
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