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На какие две группы делят неоантропов?
На какие две группы делят неоантропов?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Неоантропы - человек разумный 1) человек разумный старейший 2) ныне живущий - человек разумный разумный.
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