На какие группы можно разделить слова в зависимости от орфограмм тяжёлый, просьба, радостный, футбол, льёт, празничный, объявление, пошел, разъяснить , вечереет, слач, аккурат ный, коллекция, жёлтый, цыплёнок, чернеет...
На какие группы можно разделить слова в зависимости от орфограмм тяжёлый, просьба, радостный, футбол, льёт, празничный, объявление, пошел, разъяснить , вечереет, слач, аккурат ный, коллекция, жёлтый, цыплёнок, чернеет, видеть, слышать, библиотека
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можно разделить по частям речи глаголы: льёт, пошёл,чернеет,видеть, слышать,разъяснить,вечереет. прилагательные:тяжёлый, радостный, праздничный,аккуратный,желтый. существительные:просьба,футбол,объявление,слач,коллекция,цыплёнок,библиотека