На какие группы можно разделить слова в зависимости от орфограмм тяжёлый, просьба, радостный, футбол, льёт, празничный, объявление, пошел, разъяснить , вечереет, слач, аккурат ный, коллекция, жёлтый, цыплёнок, чернеет, видеть, слышать, библиотека