На какие группы можно разбить фигуры? какие фигуры оставили отпечатки своих граней?объём какой из этих фигур вы умеете находить?можете ли вы его найти по отпечаткам граней этой фигуры?

Математика
На какие группы можно разбить фигуры? какие фигуры оставили отпечатки своих граней?объём какой из этих фигур вы умеете находить?можете ли вы его найти по отпечаткам граней этой фигуры?
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