На какие группы можно разделить сказки : о рыбаке и рыьке , о попе и раб его балде , шабарша , СИВКА-БУРКа , конек - горбунок , о серебряной птице и желтой лягушке , лягушка путешественница ,цветик - семицветик

Литература
На какие группы можно разделить сказки : о рыбаке и рыьке , о попе и раб его балде , шабарша , СИВКА-БУРКа , конек - горбунок , о серебряной птице и желтой лягушке , лягушка путешественница ,цветик - семицветик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На две группы:волшебно-бытовые и волшебные с приключениями
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