На какие группы можно разделить сказки : о рыбаке и рыьке , о попе и раб его балде , шабарша , СИВКА-БУРКа , конек - горбунок , о серебряной птице и желтой лягушке , лягушка путешественница ,цветик - семицветик

Литература

На какие группы можно разделить сказки : о рыбаке и рыьке , о попе и раб его балде , шабарша , СИВКА-БУРКа , конек - горбунок , о серебряной птице и желтой лягушке , лягушка путешественница ,цветик - семицветик

Автор: Гость