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На какие вопросы отвечает краткое прил
На какие вопросы отвечает краткое прил
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Какой? какая? какие? какое? это прилогательное
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