На каких принципах строилась российская колониальная политика? Знаю, что вопрос очень глупый, так как в России не было никогда колониальной политики. Но увы, очень нужен ответ на него.
История
На каких принципах строилась российская колониальная политика? Знаю, что вопрос очень глупый, так как в России не было никогда колониальной политики. Но увы, очень нужен ответ на него.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся история Африки состоит из загадок. И хотя этот материк по праву считается колыбелью человеческой цивилизации, ученым очень мало что известно о действительной истории Африки и ее населения. Много тысяч лет назад Африка выглядела совсем не так как сейчас. Территория пустыни Сахары, например, была саванной, вполне благоприятной местностью для поселения и земледелия и была заселена людьми. По всей Сахаре, бывшей тогда плодородной территорией, найдено множество предметов быта. Это говорит о том, что люди здесь занимались и земледелием и охотой и рыболовством, а также имели свою культуру. Именно в то время и зарождалось первоеискусство живописи Африки. Впоследствии когда саванна стала превращаться в пустыню племена и народы отсюда двинулись на юг.
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