На какое число нужно умножить первый множитель чтобы записать произведение оканчивалась заданными за данными цифрами Заполни пропуски
Математика
На какое число нужно умножить первый множитель чтобы записать произведение оканчивалась заданными за данными цифрами Заполни пропуски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3·7=21 3·4=12 3·9=273·8=24 4·7=28 4·5=20
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