На какой глубине объем пузырька воздуха,поднимающегося со дна водоема,а 2 раза меньше,чем на поверхности?Атмосферное давление 100 кПа.Температура в толще воды и у ее поверхности одинакова

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. И если речь о 6х уменьшении объёма, значит речь о 6х увеличении давления того газа на окружающую воду, и, по 3 закону Ньютона о 2х увеличении давления воды на пузырёк воздуха. Т. е. это будет та глубина, на которой давление воды, водяного столба в 2 раз превышает атмосферное давление на поверхности. Нормальное атм. давление (100 кПа=760мм. рт. ст. ) атмосферы, выраженное в высоте ВОДЯНОГО СТОЛБА = 11-12м. Т. о. на глубине 12м давление будет = 2 атм. (1 атм. на поверхности+1атм высоты воды) Т. о. 2х превышение атм. давленения будет достигнуто на глубине 24 метров.