На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения 1.Ко??ьский п-ов, 2. о-ва Новая Земля 3. Курильские о-ва 4. П-ов Таймыр

География

На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения 1.Ко??ьский п-ов, 2. о-ва Новая Земля 3. Курильские о-ва 4. П-ов Таймыр

Автор: Гость