На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения 1.Ко??ьский п-ов, 2. о-ва Новая Земля 3. Курильские о-ва 4. П-ов Таймыр
География
На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения 1.Ко??ьский п-ов, 2. о-ва Новая Земля 3. Курильские о-ва 4. П-ов Таймыр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4полуостров Таймыр 3курильские острова
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