На каком из рисунков изображено решение неравенства В ответе укажите номер правильного варианта. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Алгебра
На каком из рисунков изображено решение неравенства В ответе укажите номер правильного варианта. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла то, как выглядит неравенство (!) 6x-x^2>0 6x-x^2=0 x(6-x)=0 x1=0 6-x=0 -x=-6 x2=6 Ответ: 3
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