На каком из ри­сун­ков изоб­ра­же­но ре­ше­ние не­ра­вен­ства В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Алгебра
На каком из ри­сун­ков изоб­ра­же­но ре­ше­ние не­ра­вен­ства В от­ве­те ука­жи­те номер пра­виль­но­го ва­ри­ан­та. 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла то, как выглядит неравенство (!) 6x-x^2>0 6x-x^2=0 x(6-x)=0 x1=0     6-x=0              -x=-6               x2=6 Ответ: 3
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