На каком материке больше всего городов миллионеров и почему?

На каком материке больше всего городов миллионеров и почему?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров».
Похожие вопросы