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На каком материке больше всего городов миллионеров и почему?
На каком материке больше всего городов миллионеров и почему?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров».
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