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На какой экономический район России по своей хозяйственной специализации похожа Украина?
На какой экономический район России по своей хозяйственной специализации похожа Украина?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
мб крым дагестан наверное пнх
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