На какой параллели в ближайшие месяцы будет А) полярный день б) полярная ночь в) солнце в зените?

На какой параллели в ближайшие месяцы будет А) полярный день б) полярная ночь в) солнце в зените?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Б) полярная ночь.......
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