на какой высоте над уровнем моря нормальным можно считать атмосферное давление , равное: а) 670мм б) 790 мм?

Нормальным давлением на уровне моря считается давление в 760 мм рт ст.Каждые 10,5 метров вверх понижают давление на 1 мм рт ст,следовательно : 760-670=90 мм рт ст -разница между нормальным и представленным вами давлениями,90*10,5=945 метров высота,на которой будет нормальным давление в 670 мм рт ст. 790-760=30 мм рт ст разница между нормальным давлением на уровне моря и представленным вами давлением, 30*10,5=315 метров,а так давление повышенное,то наши метры уходят вниз,т.е. давление 790 мм рт ст будет нормальным на глубине в 315 метров ниже уровня моря.