На какую глубину погрузилась батисфера , если на каждый квадратный дециметр поверхности давит вода с силой 8240 Н?

Физика

На какую глубину погрузилась батисфера , если на каждый квадратный дециметр поверхности давит вода с силой 8240 Н?

Автор: Гость