На какую глубину погрузилась батисфера , если на каждый квадратный дециметр поверхности давит вода с силой 8240 Н?
Физика
На какую глубину погрузилась батисфера , если на каждый квадратный дециметр поверхности давит вода с силой 8240 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=ρ*g*h; h=P/ρ*g; h=824000/1030*10=80(м); Глубина погружения батисферы h=80м.
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