На какую тему даны пословицы?О чём предупреждает каждая из них? 1.Дружбу за деньги (не)купиш(?)ю 2.Дружбу надо береч(?) 3.Плохой друг что тень: в солнечный день (не)отвяже ш(?)ся, в ненастный-- (не)найдеш(?) зап...
Разное
На какую тему даны пословицы?О чём предупреждает каждая из них? 1.Дружбу за деньги (не)купиш(?)ю 2.Дружбу надо береч(?) 3.Плохой друг что тень: в солнечный день (не)отвяже ш(?)ся, в ненастный-- (не)найдеш(?) запишы пословицы,раскрывая скобки.Какие правила нужно использовать при этом ? Подчеркни орфограмы в глаголах.
Ответ(ы):
Гость:
На тему дружбы она важнее всего кроме любви. они предупреждают что ЕСЛИ дружба развалится как старое бревно то ее уже собрать. не купиш(ь),береч(ь), не отвяжеш(ь)ся, не найдеш(ь). не купишь - частица и ь , беречь- 1 е и ь , не отвяжешься- частица и ь , не найдешь- частица и ь .
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