На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спортивном лагере и в деревне?
Математика
На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спортивном лагере и в деревне?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 + 1 = 4(н)- у бабушки 2) 3+ 4 = 7(недель всего
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