На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спортивном лагере и в деревне?

Математика

На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спортивном лагере и в деревне?

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