На карте масштабом 1: 1000000 расстояние между стараниями равно 2,5 см. Каково расстоян??е между станциями на местности?
Математика
На карте масштабом 1: 1000000 расстояние между стараниями равно 2,5 см. Каково расстоян??е между станциями на местности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб показывает сколько см местности умещается в одном см карты в нашем случае в 1 см карты помещается 1000000 см местности 2,5*1000000=2500000 см= 25000 м = 25 км Ответ: расстояние между станциями 25 км
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