На картине изображён трёхцветный (сине-бело-красный) флаг Франции, учреждённый в 1794 г. в период (24)lt;…gt; диктатуры первоначально в качестве флага военно-морского флота. Автором эскиза флага был талантливый французский худо...
История
На картине изображён трёхцветный (сине-бело-красный) флаг Франции, учреждённый в 1794 г. в период (24)lt;…gt; диктатуры первоначально в качестве флага военно-морского флота. Автором эскиза флага был талантливый французский художник, «певец революции» Жак-Луи (25)lt;…gt;.
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Гость:
1)Якобинской, 2) Давид)
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