На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?
История
На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зерном. ====================================================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Окружающий мир
Математика
Здраствуйте решите пожалуйста пример :Длина бобслейной трассы 2310.Спортсмены совершили спуск за 70 секунд.Найдите скорость бобслейных саней в м\с ...
Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 1,9% годовых, если первоначальный вклад 14000 р. ?