На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?

История

На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?

Автор: Гость