На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?

История
На картинке "сбор налогов в Древнем Египте" справа от фараона есть человек с двумя пустыми корзинами (обведено красным). Вопрос: Чем они будут наполнены?
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Гость:
Зерном. ====================================================
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