На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?

Математика

На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?

Автор: Гость