На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?
Математика
На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-17=28 28-22=6 Ответ 6 девочек
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