На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?

Математика
На катке было 45 детей. с катка ушли несколько девочек и 17 мальчиков.на катке осталось 19 мальчиков и 3 девочки. сколько девочек ушли с катка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-17=28 28-22=6 Ответ 6 девочек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать слово по составу ГРУБОВАТЫЙ
Ответить
Русский язык
Гадюка хотела уползти где здесь глаголы
Ответить
Українська мова
5 речень з прикметниками
Ответить
Физика
Почему если налить в стакан воду закрыть листом бумаги и перевернуть вода не выль??тся?Помогите правильно объяснить.(7класс)
Ответить
Русский язык
5 класс. В каком предложении подлежащие и сказуемое выражены именем существительным? 1) Ель рукавом мне тропинку завесила. 2) Потом горького те...
Ответить