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На казахскому младшая сестра девочка как будет помогите??
На казахскому младшая сестра девочка как будет помогите??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кіші пке- младшая сестрадевочка- ыз
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