На каждой из двух окружностей с радиусами 5 и 12 лежат по три вершины ромба.Найдите его сторону
Геометрия
На каждой из двух окружностей с радиусами 5 и 12 лежат по три вершины ромба.Найдите его сторону
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