На каждой из двух окружностей с радиусами 5 и 12 лежат по три вершины ромба.Найдите его сторону

Геометрия
На каждой из двух окружностей с радиусами 5 и 12 лежат по три вершины ромба.Найдите его сторону
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
решите  задачу  в детский сад (ромашка) привезли  50л. молока из них 15л. отдали в детский сад (буратино).Сколько литров молока осталось 
Ответить
Химия
Какое общее свойство солей аммония обусловлено наличием в их составе иона аммония?
Ответить
Биология
Извстоно, Что в природе все взаимосвязно и исчезновение одних видов может привисти к исчезновение к других. Приведите примеры такого отрецательного...
Ответить
Математика
плотник на изготовление столу и 6 стульев истрател 17 чисов робочево времени. Сколько времени было затрачено на изготовление одной табуретки,если д...
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС угол А+ угол С = 166 градусов. Найти углы треугольника.
Ответить