На каждые 2 метра дорожки укладывают5 плит .Выложили первую дорожку длиной 12метров вторую на 4 метра длинее.Сколько плинт пошло на каждую дорожку

Математика
На каждые 2 метра дорожки укладывают5 плит .Выложили первую дорожку длиной 12метров вторую на 4 метра длинее.Сколько плинт пошло на каждую дорожку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первая Дорожка: 12:2=6 6*5=30 плит Вторая Дорожка: 12+4=16 16:2=8 8*5=40 плит
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