На каждые 2 метра дорожки укладывают5 плит .Выложили первую дорожку длиной 12метров вторую на 4 метра длинее.Сколько плинт пошло на каждую дорожку

Математика

На каждые 2 метра дорожки укладывают5 плит .Выложили первую дорожку длиной 12метров вторую на 4 метра длинее.Сколько плинт пошло на каждую дорожку

Автор: Гость