На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г

Разное
На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потеря теплоты определяется из разности количества теплоты, выделившейся вследствие сгорания керосина и полного количества теплоты: Сначала находим выделившуюся теплоту Qв=qm2=43*10^6*0,06=2,58*10^6 Дж Теперь находим полную теплоту Qп=cm(t2-t1)=5*4,2*10^3*(100-20)=1680*10^3=1,68*10^6 Дж Q=Qв-Qп=2,58*10^6-1,68*10^6=0,9*10^6=900 кДж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Найдите две дроби, каждая из которых меньше 4,5 и больше 3,5
Ответить
Разное
Алтын куз такырыбын таныстыру кузги бал
Ответить
Разное
Продали груш 20 кг по цене 1,50 р, яблок 30 кг ро цене 1,10 р. Наиди средне арифметическую цену?
Ответить
Разное
A+1/a>=2 напишите решение умоляю
Ответить
Разное
Где находится пролив джимса кука
Ответить
Разное
Помогите решить уровнение 3.7*x+8.7*x-0.07=99.13
Ответить
Разное
Найдите число сторон выпуклого треугольника сумма внутренних сторон которого 4320 градусов
Ответить
Разное
Срочно нужно твыр розповы Листопад у саду
Ответить
Разное
Найдите обьем прямой треугольной призмы, ребра основания которой равны 13 см, 14 см и 15 см, а боковое ребро 10 см
Ответить
Разное
1) протяжність кордонів України. 2)миси України і їх координати
Ответить