На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г
Разное
На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г
Ответ(ы):
Гость:
Потеря теплоты определяется из разности количества теплоты, выделившейся вследствие сгорания керосина и полного количества теплоты: Сначала находим выделившуюся теплоту Qв=qm2=43*10^6*0,06=2,58*10^6 Дж Теперь находим полную теплоту Qп=cm(t2-t1)=5*4,2*10^3*(100-20)=1680*10^3=1,68*10^6 Дж Q=Qв-Qп=2,58*10^6-1,68*10^6=0,9*10^6=900 кДж.
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