На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г

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На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего киросина 60 г

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