На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех

Математика

На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех

Автор: Гость