На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех
Математика
На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -ый цех 53 мешка 2-й цех 31 мешок
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