На клетчатой бумаге размером клетки 1 × 1 отмечены три точки: A, B, C. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. ИЗВИНИТЕ РИСУНКА НЕТ!
Геометрия
На клетчатой бумаге размером клетки 1 × 1 отмечены три точки: A, B, C. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. ИЗВИНИТЕ РИСУНКА НЕТ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточки от точки "А" до любой точки отрезка посчитай.
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