На клетчатой бумаге размером клетки 1 × 1 отмечены три точки: A, B, C. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. ИЗВИНИТЕ РИСУНКА НЕТ!

Геометрия

На клетчатой бумаге размером клетки 1 × 1 отмечены три точки: A, B, C. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. ИЗВИНИТЕ РИСУНКА НЕТ!

Автор: Гость