На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 отмечены три точки: А В и С Найдите расстояние от А до прямой ВС

Геометрия

На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 отмечены три точки: А В и С Найдите расстояние от А до прямой ВС

Автор: Гость