На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 отмечены три точки: А В и С Найдите расстояние от А до прямой ВС
Геометрия
На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 отмечены три точки: А В и С Найдите расстояние от А до прямой ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна клетка точки А до прямой ВС
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